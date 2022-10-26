أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر طن الحديد بشركة حديد عز خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الأسواق، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفقا لبيانات حكومية، بينما استقر سعر طن الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار مواد البناء للمستهلك في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد الاستثماري: 18062 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 18408 جنيهات، بتراجع 164 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1485 جنيهًا.