قطع المياه بشكل مفاجئ عن مدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة بشكل مفاجئ، دون إعلان مسبق من شركة مياه القليوبية.

فيما أعلنت محافظة القليوبية، عن قطع المياه عن عدد من المناطق بالمدينة، بسبب عطل مفاجئ في محطة مياه بنها المرشحة.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه جرى الدفع بعدد من الفنيين وجاري التعامل وإصلاح العطل وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

في سياق أخر أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية.

وأمر مجاهد بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالشركة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار ، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.