رفضت إعطائه المصروف.. عاطل يمزق جسد والدته في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بطعنات وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في مشاجرة على يد ابنها؛ بسبب رفضها إعطائه المصروف، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، جرى ضبط المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محاسن. ع" 60 عامًا ربة منزل وتقيم دائرة المركز مصابة بعدد 5 طعنات منها 3 بالصدر و2 بالظهر والحالة العامة سيئة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابة وابنها "محمد. ع"31 عامًا عاطل ويقيم بذات الناحية؛ لرفضها إعطائه مبلغ مالي "مصروف" تعدى خلالها عليها بسلاح أبيض ما نتج عنه إصابتها.

جرى ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.