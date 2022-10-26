الرئيس الألماني يحذر من الاعتماد المفرط على الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ)

حذر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير من الاعتماد المفرط على الصين.

وقال شتاينماير مساء أمس الثلاثاء، خلال زيارته لأوكرانيا في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: "بالنسبة للمستقبل فهذا يعني أنه يتعين علينا تعلم الدرس، وتعلم الدرس يعني أنه يتعين علينا تقليل الاعتمادية على طرف واحد حيثما أمكن، وهذا ينطبق أيضا على الصين على وجه الخصوص... من المهم للغاية أن نتحدث بشكل مكثف أكثر مع جيران الصين، الذين لا يستطيعون بالتأكيد التعويض عن علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الصين، لكن جنوب شرق آسيا منطقة يقطنها 700 مليون شخص، وأعتقد أنه يمكننا إعادة التوازن للعلاقات مع شرق آسيا".

فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، أقر شتاينماير بأنه لا يوجد يقين بأن التبادل الاقتصادي سيؤدي بالضرورة إلى تقارب سياسي، مضيفا أنه لم تعد هناك ثقة في إمكانية إحداث تغيير عبر التجارة.

ووعد شتاينماير، بمزيد من الدعم الألماني لأوكرانيا خلال زيارته المفاجئة للبلاد أمس الثلاثاء، موضحا أنه يجب من ناحية أن تستمر عمليات تسليم الأسلحة، وأن تؤدي توأمة المدن من ناحية أخرى إلى تحسين البلد الذي مزقته الحرب خلال فصل الشتاء.