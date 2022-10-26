أمطار متوقعة بنسبة 40%.. تعرف على حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

ساد طقس مستقر نسبيًا، معتدل الحرارة نهارًا، لطيف إلى مائل للبرودة في الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، على كافة أحياء الإسكندرية، وذلك دون هطول أي أمطار حتى الآن.

ووفقا للنشرة الجوية على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية بـ"فيسبوك"، يتوقع أن تشهد الأجواء هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 40%.

وتبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر/ الساعة، واتجاهها شمالية غربية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.5 متر بالبحر المتوسط، ونسبة الرطوبة 70%، ودرجة الرؤية غائم جزئيًا.

وتتلقي المحافظة بلاغات المواطنين خلال الـ 24 ساعة على أرقام غرف الطوارئ وهي الخط الساخن 114 وأرقام" 4234135_4234134_4234133_4234131_4234132".