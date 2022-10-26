شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": توجيهات الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وتوصيات المؤتمر، دفعة جديدة لخطط النمو الاقتصادي في مصر لرفع مستوى المعيشة وتعزيز مناخ الاستثمار، موضحا أن التوصيات خارطة طريق جديدة للاقتصاد والصناعة على وجه الخصوص وجاءت دعما لمشروعات المستثمرين.

وقال "عبد الفضيل" فى تصريحات له، أن كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر بمثابة دستور وميثاق على الحكومة تنفيذه بشكل كامل، ووضع آليات واضحة وصارمة وملزمة لكل ما يتم طرحه وإعلانه من وعود للمستثمرين الذين يبدون رغبة في الاستثمار في مصر.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: "يمكننا القول أن المؤتمر قد حقق أهدافه الأولية بنجاح وتبقي متابعه تنفيذ توصياته، حيث كان الرئيس السيسي واضحا وصريحا في كلمته على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وتابع قائلا: "الرئيس السيسي قدم أمام المؤتمر الصورة الكاملة وما نحتاجه من حلول"، مؤكدا أن هذا المؤتمر رسالة للجميع بأن مصر قادرة وعازمة على المضي قدما نحو التقدم.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسى اتسمت بالشفافية والوضوح والجرأة فى الطرح واطلاع المصريين على كل ما تم إنجازه على مدار 8 سنوات فى درب العمل الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ توصيات المؤتمر وتكاملها مع مخرجات الحوار الوطني، خاصة وأن رسائل الرئيس في المؤتمر تخدم مجتمع الأعمال وتدعم البنيان الاقتصادي للدولة وترفع من حالة الوعي المجتمعي وتغلق الأبواب أمام الشائعات وتدعم الانتماء الوطني، وتحقق الوئام المجتمعي.

وأوضح أن المؤتمر أعطي اهتمام خاص بتطوير الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه الصناع لتعميق التصنيع المحلي والعمل علي زيادة الصادرات من خلال تفعيل مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في كل دول العالم، كل ذلك يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ويحافظ علي حقوق العمال، داخل مثلث أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، مشيرا إلي أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد سيكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة، وأن توصيات المؤتمر تعزز نمو الاقتصاد وتلبي طموحات المستثمرين.

وأكد أن أهم ما ميز المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة ورجال الدولة كانوا في حالة إصغاء كبير، كما عرضوا الفرص والتحديات بكل شفافية دون حرج، وردت التوصيات على كل ما يدور في أذهان المستثمرين ، منوها إلي أن الدولة استجابت لكل الآراء وتسعي إلي حل كافة المشكلات والحد من آثار الأزمات العالمية.