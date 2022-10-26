انت الان تتابع خبر انشيلوتي: هزيمتنا مؤلمة لكنها أقل الماً من الآخرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لوم لاعبيه بعد الهزيمة بنتيجة (3-2) أمام لايبزيج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي عقب اللقاء: "عاجلا أم آجلا كان لابد أن تحدث الهزيمة". وأضاف: "نتعلم من الخسارة أكثر مما نتعلمه من 10 انتصارات متتالية، وهذه الهزيمة مؤلمة لكن أقل ألما من الآخرين لأن لدينا خيار للتأهل في الصدارة".



وتابع: "علينا أن نستمر في العمل، وهذا ليس الوقت لننظر إلى الخلف، ولا يمكنني أن أنتقد الفريق الذي قدم أداءً جيدًا للغاية حتى الآن". وتابع: "علينا أن نستمر في العمل، وهذا ليس الوقت لننظر إلى الخلف، ولا يمكنني أن أنتقد الفريق الذي قدم أداءً جيدًا للغاية حتى الآن".

ونوه: "علينا أن نركز على الأشياء التي لم تسر بشكل جيد، وخاصة الضربات الثابتة، ونحن أقوياء في الدفاع، لكن يمكن أن يحدث ذلك".

واستكمل: "ثنائية لايبزيج كانت ميزة لهم، وغيرت النهج بأكمله، وحدث عكس ما كنا نريده، حيث تراجعوا للخلف ولعبوا على الهجمات المرتدة".