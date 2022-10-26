شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لجنة نوعية بمجلس النواب تجتمع اليوم .. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الأربعاء 15 لجنة نوعية بمجلس النواب اجتماعات لممارسة دورها الرقابي والتشريعي، حيث تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لنظر مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، فيما تستكمل لجنة الخطة والموازنة متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير اللجنة العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022/ 2023، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتتابع لجنة الدفاع والأمن القومي متابعة أعمال اللجنة، بينما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى عدد كبير من الاقتراحات، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن عودة خط السكة الحديد القديم الذي يمر في قرية القصابى إلى محافظة كفر الشيخ ومده لميناء البرلس – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن تشغيل محطة سكة حديد قمن العروس– مركز الواسطى – محافظة بنى سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن إنشاء محور مروري يربط مدينة المنصورة بطريق أولاد صقر، وكفر صقر بمحافظة الشرقية، على مصرف النظامي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إحلال وتجديد أرصفة محطة قطار التوفيقية بقرية التوفيقية – مركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن استكمال كوبرى كفر الدوار العلوى ليمتد حتى مدخل مدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضا الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن عمل مجمع خدمات وموقف سرفيس ومبنى لديوان عام حي العامرية ثانٍ بالأرض التي تم تخصيصها لصالح وزارة الاتصالات لإنشاء القرية الذكية بجوار كوبرى العامرية – محافظة الإسكندرية.

فيما تعقد لجنة الصناعة اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الاشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

بينما تناقش المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي. وأسباب ضعف نسب الإشغال في الــ (13) مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجى إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتظام الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية، وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عبدالرءوف الصمودي، بشأن إعلان جامعة كفر الشيخ عن مسابقة لتعيين عدد 120 طبيباً مقيماً، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد محمد يوسف فايد، بشأن نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة داخل مستشفيات جامعة طنطا.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن تأخر فتح فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، رغم إجراء المعاينات المطلوبة للمبنى المقترح والحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة وإدارة البنك، كما تناقش طلب الإحاطة من النائب نبيل عسكر، بشأن تأخر الموافقة على إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية،

- طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب/ نبيل عسكر، بشأن موضوع "تردي حالة مكاتب التأهيل المهني بمحافظة الشرقية ومحافظات مصر، وعدم تأديتها المهام المطلوبة منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات المزمنة، كما تأخذ اللجنة الرأي النهائي بشأن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.

وتعقد لجنة السياحة والطيران المدني اليوم الأربعاء لمناقشة أثر توقف عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات، على البرامج السياحية للسياح الأجانب، لمدة عامين اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، وذلك للبدء في أعمال تطوير الصوت والضوء.

ومن أهم الموضوعات المطروحة أمام لجنة السياحة جلسات استماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وحصل ”الخليج 365” على نسخة من نص مشروع القانون محل النقاش، إذ أكد استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة، لحين انتهاء الدورة الانتخابية، مع إجراء انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وأن يبدأ حساب مدة الدورتين لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية اعتباراً من الدورة الحالية، والتى تنتهى عام 2022، بشرط أن تكون الدورة مكتملة.

فيما تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن عدم وجود مكتب بريد بالقرية العاشرة بأبيس بمحافظة الإسكندرية، كما تتابع مدى تنفيذ الهيئة القومية للبريد لتوصيات اللجنة خلال دور الانعقاد السابق.

وتستكمل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

أما لجنة الإدارة المحلية تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة فتح باقي الوحدات التجارية المجاورة بسور نادي المرج الرياضي بهدف استغلالهم في إقامة مشروعات خدمية (مكتب شهر عقاري، ومكتب تأمينات ومعاشات حكومي وقطاع عام وخاص، أو وحدة صحية) لتحسين جودة حياة المواطنين، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، بشأن تسوية المديونيات المستحقة على منتفعي الساحات بنطاق (حي السلام أول وثاني) لشهور (أبريل، مايو، يونيو، يوليو) على أن يتم جدولة المديونيات على النظام الجديد وخاصة بعد تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد حجازي بشأن تأخر إسناد تطوير ملاعب مراكز الشباب "منشأة شنوان- العسالتة- منشأة بخاتي – الدلاتون - ميت عافية - منشأة عصام" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، والنائبان: أحمد حجازي، سامر التلاوي، بشأن عدم الموافقة على إصدار رخصة سور مركز شباب قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم بالمنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم تفعيل نقل ولاية أرض الإصلاح الزراعي لمركز شباب الغابة - أنور المفتي - أبو حمص - بمحافظة البحيرة ضمن خطة الوزارة لهذا العام.

وأخيرا تأخذ لجنة حقوق الإنسان النهائي على مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني.