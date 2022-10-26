دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق هائل بمدرسة منيرة تكلا شمال قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على حريق هائل نشب بالطابق الثاني بمدرسة منيرة تكلا الاعدادية، بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اخطارا بنشوب حريق بمدرسة منيرة تكلا بالطابق الثاني وساعد على التهاب الحريق وجود عروق خشبية كثيرة في مكونات المبنى المدرسي القديم.

على الفور انتقل فريق من سيارات الإطفاء بقيادة اللواء هاني الإتربي، جرى السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن وجود أي ضحايا.

تحرر محضر بالحريق، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.