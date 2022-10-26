خريطة سقوط الأمطار على 8 مناطق اليوم "بينها القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار على المحافظات المختلفة اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتستمر فرص سقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء والوجه البحري.

كما تستمر أيضا فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.