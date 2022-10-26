تأشيرة وسكن.. "إيزي عمرة" السعودية تطرح برامج جديدة للمصريين -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت مؤسسة سياد السعودية، منصة "إيزي عمرة" المعتمدة من منصة وزارة الحج والعمرة السعودية (مقام) لإصدار التأشيرات للمصريين بكل سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار ما تبذله المملكة العربية السعودية من إجراءات وخدمات للتسهيل على المعتمرين المصريين سواء للحصول على التأشيرات أو أداء المناسك بكل سهولة ويسر.

وقال عبد العزيز خوقير، المدير التنفيذي لمؤسسة الحسام للعمرة السعودية، إن منصة "إيزي عمرة" توفر برامج عديدة تلبي كل الشرائح بأسعار تنافسية، لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كافة أنحاء العالم.

وأوضح عبدالعزيز، لمصراوي، أن برامج "إيزي عمرة" المطروحة على المنصة، يوجد منها برامج مخصصة للمصريين ومقسمة على فنادق 5 و4 و3 نجوم، بواقع 5 ليال في مكة المكرمة و3 ليال في المدينة المنورة.

وأضاف أن البرامج المطروحة على المنصة، تشمل التأشيرة والسكن بالوجبات والانتقالات والمزارات الدينية، لافتا إلى أنه بالإمكان تصميم برنامج خاص لكل فرد أو مجموعات.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الحسام للعمرة السعودية، إلى أن أسعار البرامج تختلف من وقت لآخر وذلك حسب العرض والطلب.

وأكد خوقير، أن "إيزي عمرة" توفر كل السبل للمعتمرين لأداء مناسك العمرة بكل سهولة ويسر من خلال أدوات "سياد" التي تمتلكها من فنادق في المدينة مثل أنوار المدينة "موفنبيك" وسجى المدينة، فضلًا عن التعاون مع باقة متميزة من فنادق مكة المكرمة والتي تعد الأقرب للحرمين الشريفين.

وطالب خوقير، بضرورة الاختيار الصحيح بين الشركات التي تطرح برامج العمرة والتأكد من إمكانيات وخبرات الشركة المختارة وتاريخها في هذا المجال، موضحا أن منصة "إيزى عمرة" توفر برامج عديدة تلبي كل الشرائح بأسعار تنافسية، لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كافة أنحاء العالم.

جاء ذلك بعد أيام من إطلاق منصة نسك السعودية، وطرح برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، بدون الضريبة، شاملة التأشيرة والإقامة والانتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي والعكس.