اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في "أحداث شغب جزيرة الوراق"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد، في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار، وجـدي محمـد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمـد عـمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين بأنه بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمس أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة.

ونسبت اليهم النيابة أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر، وأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.