شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش تعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب عبدالحميد الدمرداش، بشأن المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الإشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها.

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة أوصت فى اجتماع سابق لها عقد مؤتمر بهيئة التنمية الصناعية لعرض خريطة للمشروعات التي تحتاجها الدولة وتبدأ الدولة بتصنيع السلع المستوردة من الخارج حتى يتم ضبط الميزان التجاري وتوفير خروج العملة الصعبة.

وذكر معتز محمود رئيس لجنة الصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشجيع القطاع الخاص في مصر موضحا أن القطاع الخاص مستعد للعمل لكنه يحتاج لرؤية واضحة في أي مشروع يشارك فيه ، لافتا الي أن هناك بعض المشكلات التى تواجهه مثل تعدد جهات الولاية ووجود التشابك بين الوزارات.

كما أوصت اللجنة بان يتم عرض اي مشروع من قبل هيئة التنمية الصناعية بدراسة جدوى كاملة والمستهدف من المشروع.