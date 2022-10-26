قانون تفضيل المنتج المحلي.. توصيات المؤتمر الاقتصادي لتطوير القطاع الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت أبرز التوصيات لتطوير القطاع الصناعي على النحو التالي:

1- سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة الاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض القطاعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

2- تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج (رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية).

3- تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي.

4-تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة.

5- تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة الانتقال أو منح الأراضي للمصانع.