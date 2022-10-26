ستولتنبرج يحذر روسيا من استخدام "ذرائع كاذبة" للتصعيد في أوكرانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل-( د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إنه يتعين على روسيا "ألا تستخدم ذرائع كاذبة لمزيد من التصعيد" في الصراع الأوكراني.

وأضاف ستولتنبرج في تصريحات أدلى بها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" التي كان ضيفا عليها: "تزعم روسيا زورا الآن أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة إشعاعية على أراضيها". وأضاف أن "حلفاء الناتو يرفضون هذا الادعاء الكاذب بشكل واضح".

وتابع: "غالبا ما تتهم روسيا الآخرين بما تعتزم القيام به بنفسها. لقد رأينا هذا النمط من قبل. من سوريا إلى أوكرانيا. العالم يراقب عن كثب".

وكانت موسكو قالت في وقت سابق إن أوكرانيا تخطط لتفجير "قنبلة قذرة" مشعة في محاولة لتشويه سمعة روسيا.

وتقود حاملة الطائرات الأمريكية حاليا مناورات "نبتون سترايك 2022" التي يجريها حلف الناتو، وفقا للحلف الغربي.

وتشارك في ذلك أكثر من 80 طائرة و14 سفينة ونحو ستة آلاف جندي من حلف الناتو والدول الشريكة. وأكد ستولتنبرج أن نبتون سترايك "تختبر استعدادنا للردع والدفاع عبر المنطقة الأوروأطلسية".