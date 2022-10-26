واشنطن تلوح بـ"عواقب" حال استخدمت موسكو "قنبلة قذرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) مجددا أنه "ستكون هناك عواقب" إذا نشرت روسيا أسلحة نووية أو استخدمت قنبلة ملوثة نوويا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في مؤتمر صحفي: "ستكون هناك عواقب على روسيا ، سواء كانت تستخدم سلاحا نوويا أو قنبلة قذرة".

وقال رايدر إنه لن يخوض في تفاصيل حول العواقب التي ستترتب على ذلك، لكن "تم التواصل بشأنها (العواقب) على مجموعة متنوعة من المستويات" مع روسيا.

ووصف المتحدث باسم البنتاجون الحديث الروسي عن إعداد أوكرانيا "قنبلة قذرة" بأنه كاذب.

وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة "تراقب باستمرار" هذا الوضع.

وقال: "لن أخوض في تفاصيل محددة عن كيف ومتى وأين. ولكن غني عن القول ، إنه شيء نأخذه على محمل الجد ونواصل مراقبته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".