إصابة 11 شخصا في حريق مخزن أدوات كهربائية في الإسكندرية - (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب 11 شخصا باختناقات إثر اندلاع حريق هائل بمخزن أدوات كهربائية؛ بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق الإسكندرية.

وامتدت آثار الحريق إلى الطابق الأول من العقار الكائن به المخزن وبعض المحال المجاور، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وجرى إخلاء العقار المشار إليه من السكان وقطع المرافق حتى السيطرة على الحريق ووضع حواجز حديدية؛ في حضور قيادات حي شرق الإسكندرية وقوة من قسم شرطة سيدي جابر ومديرية أمن الإسكندرية.

وأسفر الحريق عن إصابة نحو 11 شخصا باختناقات جراء استنشاق الأدخنة المتصاعدة؛ ونُقل بعضهم لتلقى العلاج بالمستشفيات فيما تلقى آخرين الإسعافات بموقع الحادث وغادروا لاستقرار حالاتهم.