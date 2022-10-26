قرض صندوق النقد.. 5 توصيات للؤتمر الاقتصادي في قطاع السياسات المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت شعار "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يخص أبرز التوصيات للسياسات المالية والنقدية جاءت كالتالي:-

1- العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

2- سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

3- أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

4- العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.

5- إصدار مؤشر للجنيه مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.