هل يجوز الاحتفاظ بعدادات الكهرباء عند هدم وإعادة البناء دون الرجوع لشركة التوزيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يعتقد كثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء، وهي معلومة خاطئة وغير صحيحة.

وأفاد مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء، إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة، وذلك حتى لا يتعرض إلى فصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

وينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار وعمل الإجراءات المطلوبة، والتي نوضحها في ما يلي:

أولًا: طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء.

1- يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

2- يتم سداد كل المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

3- تتم المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

4- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجدت.

5- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الانتهاء من إعادة البناء.

6- تتم المعاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم.

ويفرق هنا أمران:

أ- العميل أعاد البناء على نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم؛ في هذه الحالة يتم سداد قيمة ك.ف.أ عن الأدوار التي تم تعليتها. وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كل المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.

ب- العميل أعاد البناء؛ ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم)؛ في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

7- المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي 6 أشهر.

8- في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية تتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.