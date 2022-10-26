شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تفتح اليوم ملف تراخيص ملاعب مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تأخر إسناد تطوير ملاعب مراكز الشباب "منشأة شنوان- العسالتة- منشأة بخاتي – الدلاتون - ميت عافية - منشأة عصام" مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وأخر حول عدم الموافقة على إصدار رخصة سور مركز شباب قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم بالمنوفية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أكد فى اجتماع سابق للجنة، حرص اللجنة على مناقشة خطة الوزارة في بداية كل دور انعقاد، لاستكمال التعاون بين اللجنة والوزارة، مشيدا بإنجازات الدولة المصرية في مجال الرياضة والاستضافات الدولية لعدد من البطولات، قائلا، نعيش نهضة رياضية في مجال المنافسات الدولية بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى وجه بأن تكون مصر قبلة للفعاليات الرياضية الدولية.