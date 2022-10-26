شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد جلسة حوارية استعدادا لقمة المناخ ضمن جلسات الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة حوارية بعنوان " التمويل المناخي"، ضمن استعداداتها لقمة المناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ من 6 نوفمبر المقبل ولمدة 12 يوما، حضرها كلا من الدكتور أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد جبريل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل.

ناقشت الجلسة دراسة ملف تمويل المناخ، والسندات الخضراء وقانون الرقابة المالية 107 و 108 والتزام الشركات به، والتمويل المستدام، ومنصة تدويل سوق الكربون، والصناديق الخضراء وتوفير التمويل ووحدات خفض الانبعاثات.

واتفق الحضور من الضيوف وأعضاء التنسيقية إلى ضرورة إلزام الدول بخفض الانبعاثات، والمقارنة بين ضريبة الكربون وأسواق الكربون، وأن أسواق الكربون أقرب للتطبيق مع توسع تلك الأسواق إلى إقليمية.

وفي نهاية اللقاء، أكدت التنسيقية على استمرار عقد اللقاءات الحوارية في مختلف الاتجاهات، وذلك حتى يتم الاستفادة من كافة الآراء الواردة من المتخصصين و الخبراء والمواطنين فى الحوار الوطنى.

أدار الجلسة النقاشية مريم النجدي، عضو لجنة المناخ، وحضر اللقاء من جانب التنسيقية النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، وكلا من حسام الدين محمود، أحمد يحيي، ومحمد الصعيدي، وحنان وجدي، وبسمة العقدة، ونرمين مصطفى.