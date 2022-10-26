شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيرين سعيد لـ"صالون التنسيقية": صناعة الدواء تتطلب استراتيجية واضحة بدلا من "المسكنات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باكتمال منظومة الرقابة علي الدواء من أجل ضبط صناعة الدواء في مصر.

وقالت "سعيد" خلال مشاركتها بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "صناعة الدواء محليا بين الحوافز والتحديات"، إن صناعة الدواء تحتاج إلي استراتيجية واضحة، مضيفة: "من ناحية التصنيع في الدواء كفاية مسكنات".

وأوصت بضرورة الاهتمام بالأدوية البيولوجية وأدوية الأورام، مشددة على أن هذه الصناعة تحتاج إلى استراتيجية وتوجه مباشر، داعية إلى الاهتمام بالعنصر البشري في هذا المجال وربطه بسوق العمل وتدريبه جيدا، كما أوصت بتوسيع الإنفاق على البحث العلمي.

وحذرت من فكرة بيع الأدوية عن طريقة "أون لاين"، مؤكدة أن هذا الأمر يتخطى كل معايير الجودة، معبرة عن استغرابها من ظاهرة الإعلان عن بيع الأدوية أون لاين، مشيرا إلي أن مثل هذه الأمور تضرب مصداقية السوق المصري.

شارك فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور صيدلي خالد يسري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.