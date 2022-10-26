شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالنواب لـ"صالون التنسيقية": 85% من الدواء المستخدم صناعة محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وضع سوق الدواء في مصر، مشيرا إلي أن 85 % من الدواء المستخدم في مصر صناعة محلية بينما نستورد قرابة 15%، موضحا أن أغلب المنتجات المحلية مصنوعة بالقطاع الخاص.

وأشار "حاتم" خلال مشاركته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "صناعة الدواء محليا بين الحوافز والتحديات"، إلي أن مصر لم تشهد أي أزمات بسوق الدواء وقت أزمة فيروس كورونا، مشددا على أنه من الصعوبة حدوث هزة بالسوق المصري في مجال الدواء.

وعن الصعوبات التي تواجه "صناعة الدواء"، قال "حاتم": "لا يوجد مصانع للمواد الخام ونحن نصنع 5% فقط من المواد الخام"، مشددا على أن الأدوية الحيوية هي مستقبل صناعة الدواء في العالم ألا وهي أدوية الأورام، داعيا الدولة المصرية إلى وضع خطة واضحة بشأن صناعة الدواء.

وأوصى رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة فك الاشتباك بين المؤسسات التي لها علاقة بصناعة الدواء، مشيرا إلي أن المسئول الأول عن صحة المصريين هو وزير الصحة، وشدد على ضرورة القضاء على أي معوقات تواجه المستثمرين في صناعة الدواء وتحقيق حوافز للمستثمرين في هذا المجال وضرورة تحسين بيئة العمل لجميع المنظومة.

شارك فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور صيدلي خالد يسري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.