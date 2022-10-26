السيسي عن "حياة كريمة": هدفها تحسين معيشة المواطنين



محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبادرة حياة كريمة الهدف منها تقديم الخدمات الأساسية لتحسين معيشة المواطنين، مضيفا أنه لن نستطيع حل المشاكل إلا عبر طرح الأفكار.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة تلفزيونية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أن ملف القضاء على العشوائيات كان مهما لخدمة الأهالي.. مشيرا إلى أنه قرر التخلص من العشوائيات لأنها تهتم بفئة الغلابة والتي لا تمتلك حلولًا.

وتابع الرئيس: أن ملف العشوائيات كان مهملًا منذ الخمسين سنة الماضية، وأن هدفه الأساسي هو أن يعيش سكانها حياة كريمة، وأن سكان العشوائيات هم أهلنا البسطاء.

وتابع أن الاختلاف فى الرأى مهم أما الاختلاف فى الفهم يعتبر مشكلة، مضيفًا أن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة فى قطاعات مختلفة لأن الدولة قدراتها لا تتحمل.