جامعة بني سويف تقرر تأجيل الامتحانات غدا بسبب سوء الأحوال الجوية



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مساء الثلاثاء، تأجيل كافة الامتحانات التي تجرى غدا الأربعاء، سواء في مرحلة الدراسات العليا، أو مرحلة البكالوريوس والليسانس علي مستوى جميع كليات ومعاهد الجامعة بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة، وحرصا من الجامعة على مصلحة أبنائها الطلاب.

ووجه رئيس الجامعة إدارات الكليات بتحديد مواعيد أخرى في وقت لاحق، وإعلان الطلاب بها. مشددا على رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف، لمواجهة موجة الطقس السيئ، وذلك بأقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، فضلا عن تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، والتأكيد علي ضرورة تواجد كافة التخصصات الطبية، وفرق التمريض على مدار 24 ساعة.