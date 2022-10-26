العاهل المغربي وملك بريطانيا يؤكدان هاتفيًا عمق الروابط بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - المغرب - (أ ش أ)

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي مع الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، عمق الروابط بين البلدين.

وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس، جدد خلال هذه المحادثات، تهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف البيان أنه خلال المحادثات الهاتفية جرى التأكيد على الروابط القوية التي تجمع العاهلين والتقدير المتبادل، بما يعود بالنفع على العلاقات العميقة والعريقة بين العائلتين الملكيتين.

كما أشاد العاهلان بالتطورات التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.