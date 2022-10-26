شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد جزر لـ"صالون التنسيقية": صناعة الدواء تحتاج لبحث معوقاتها المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد جزر، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، مؤكدا أن أغلبها يحتوي على أدوية نسبة الغش فيها تصل إلي 25%.

وقال "جزر" خلال مشاركته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "صناعة الدواء محليا بين الحوافز والتحديات"، إن التحديات التي تواجه صناعة الدواء طول فترة إجراءات التسجيل تصل لسنوات بالإضافة أيضا لعملية تحديد سعر الدواء.

وأشار "جزر" إلى أن صناعة الدواء ليست مصنعا بل منظومة قائمة علي عنصرين، الأول حماية المنتج المحلي والثاني تشجيع التصدير، مؤكدا أن من أهم المعوقات التي تواجه صناعة الدواء الأدوية المغشوشة .

وأوصى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بحل جميع المشكلات المزمنة التي تواجه صناعة الأدوية، مضيفا: "سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بحث المشكلات من البنية التحتية وهذا هو ما تحتاجه صناعة الدواء".

كما أوصى بسرعة اتخاذ قرارات لفتح المصانع المغلقة والتي يصل عددها لحوالي 150 مصنعا من إجمالي 200 مصنع، وطالب بحماية المنتج المحلي وصناعة مناخ استثماري منضبط للنهوض بصناعة الأدوية.

شارك فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب الدكتور أشرف حاتم ،رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور صيدلي خالد يسري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.