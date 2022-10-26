شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: الرئيس السيسى حريص على تذليل العقبات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى، التى اتسمت بالشفافية والوضوح بشأن التحديات التى تواجه الدولة المصرية، والإنجازات الكبيرة التى تحققت فى مسارات متوازية بجميع القطاعات خلال السنوات الماضية، فضلا عن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف فى بيان له أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت كاشفة للأوضاع التى مرت بها الدولة، والتحديات التى نجحت فى اجتيازها، مؤكدا حرص الرئيس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للانطلاق بالاقتصاد المصرى إلى المستقبل، ومنح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص فى جميع المجالات.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى شهد مشاركة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، وكان فرصة جيدة للحوار المباشر مع الحكومة، حيث تم طرح وجهات النظر المختلفة من جميع الاتجاهات بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى، والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى، خطوة مهمة لانطلاق الاقتصاد المصرى نحو المستقبل، حيث تم وضع رؤية متكاملة لتوفير المناخ الآمن للاستثمار، وتوطين الصناعة، وإزالة العقابت التى تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن توصيات المؤتمر تعكس حرص الدولة على إصلاح قطاع الصناعة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال المرحلة القادمة، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وتعزيز دور مبادرة " إبدأ" لدعم القطاع الصناعى، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، الذى يساهم فى تعزيز المنتج فى المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة لتقليل تكلفة انتقال العاملين.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانعقاد المؤتمر الاقتصادى سنويا وتنفيذ مخرجات المؤتمر، دليل على حرص القيادة السياسية على تنفيذ جميع التوصيات، والبدء الفورى بوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية خلال الفترة القادمة، والعمل المستمر لتحسين مستوى معيشة الفئات الاكثر فقرا، وتوفير فرص عمل للمواطنين فى كل مناطق الدولة.