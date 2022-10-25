شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يكشف طموح ليفربول هذا الموسم بعد إبتعاده عن المنافسة فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدافع الهولندي الدولى فان دايك، لاعب نادي ليفربول، عن مواجهة أياكس القادمة فى دوري الأبطال، فى الجولة الخامسة من منافسات المجوعة الأولى فى البطولة، حيث شدد أن الفريق سيلعب على تحقيق الفوز خارج الأنفيلد، خاصة أن الجميع عازم بقوة على عكس الصورة الحقيقية للفريق الإنجليزي خلال المواجهات القادمة.

وأوضح أن الفريق ابتعد عن المنافسة فى الدوري الإنجليزي، ولكنه يمتلك حظوظ جيدة فى المنافسة بدوري الأبطال، لا سيما أن الفريق يمتلك العديد من عناصر الخبرة التى تؤهله إلى ذلك فى الفترة المقبلة، كما أن الفريق يريد العودة إلى طريق الإنتصارات بغض النظر عن المنافسة من عدمها.



ليفربول يعاني خارج الإنفيلد هذا الموسم

ويمتلك ليفربول إحصائية سيئة للغاية فى مباريات الفريق هذا الموسم خارج الأنفيلد، حيث أنه لم يسبق له الفوز خارج الديار سوء فى مباراة رينجرز فى الجولة السابقة فقط، فى حين تلقى خسارة قاسية على الأراضي الإيطالسة برباعية من نادي نابولى، إضافة إلى أن الفريق خسر كافة المواجهات خارج ملعبه هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي.



تعرف على موعد مباراة ليفربول وأياكس

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق أياكس غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.