عطل عالمي يضرب تطبيق «واتساب» للمراسلة (أ ف ب).

طرأ عطل على تطبيق واتساب للمراسلة التابع لمجموعة «ميتا» الأميركية صباح الثلاثاء في كافة أنحاء العالم، بحسب تقارير تلقّاها موقع «داون ديتيكتور» المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية وشكاوى على شبكات التواصل الاجتماعي من مستخدمين للتطبيق.

ولفت موقع «داون ديتيكتور» إلى أن «تقارير المستخدمين تشير إلى أن «واتساب» يواجه مشكلات منذ الساعة 09:17» بتوقيت باريس. وأحصى الموقع آلاف الشكاوى من مستخدمي الإنترنت.