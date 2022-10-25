زيلينسكي: روسيا دمرت أكثر من ثُلُث قطاع الطاقة الأوكراني

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمؤتمر حول إعادة إعمار بلاده اليوم الثلاثاء إن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثُلُث قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف عبر رابط فيديو للمؤتمر الذي يعقد في برلين أن أوكرانيا لم تحصل بعد على «سنت واحد» من خطة للتعافي السريع بتكلفة إجمالية 17 مليار دولار.

وقال زيلينسكي للمؤتمر الذي يحضره المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد آخر من كبار السياسيين والمسؤولين «روسيا تدمر كل شيء حتى تزداد علينا صعوبة تجاوز الشتاء».