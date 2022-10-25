شكرا لقرائتكم خبر عن "ثقافة النواب": كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى تعكس الإدارة الجادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بختام المؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالمصارحة مع الشعب المصرى كالعادة، وكشفت الصعوبات التي تواجهها الدولة في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، متابعة:" الكلمة اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة في الوقوف على المشكلات وعكست الإرادة الجادة في التجاوب مع ما انتهت إليه جلسات المؤتمر وحرص الرئيس على تحقيقها بما يمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح.

وأكدت أمين سر اللجنة، أن الكلمة تعمل على بث الطاقة الإيجابية، وذلك من خلال مزيد من العمل فى مختلف القطاعات لبناء الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن جميع المؤسسات تعمل على تخفيف الأعباء والتداعيات الخارجية على المواطنين، وذلك سواء من خلال توجيها أو مبادرات، ومن ثم من مخرجات هذا المؤتمر جذب استثمارات جديدة وتشجيع مستثمرين جدد لدخول السوق المصرية بما يخلق حالة من الثقة في اقتصاد الدولة وتوفير المناخ الآمن في الاستثمار وإزالة جميع العقبات التي تقف في وجه أي جهود تبذل.

وأكدت رشاد، أن الصناعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وانعكس ذلك فى مخرجات المؤتمر الاقتصادى، حيث ان التوصيات الناتجة عن المؤتمر تهدف لتوطين الصناعة، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادى شهد مشاركة واسعة وصلت لأكثر من 1200 مشارك، كما استقبل حوالى 600 مقترح، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادى جاء بمثابة لصياغة خارطة طريق لقطاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.