شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات يشيد بكلمة الرئيس السيسي بختام المؤتمر الاقتصادى: تميزت بالمصداقية والمصارحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى اليوم، وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن الرئيس السيسي لديه حلم ويسعى لتحقيقه، ويعمل ليل نهار لنهضة وتقدم الوطن.

وأضاف بركات، أن كلمة الرئيس اليوم جاءت واضحة وصريحة، وعرض من خلالها كافة التحديات التي واجهت وتواجه الدولة المصرية، بالإضافة إلى العثرات التي تعرض لها الاقتصاد المصرى.

وأشار المهندس مدحت بركات إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فتح الباب أمام الشركات للمشاركة في كافة المشروعات من أجل بناء الدولة المصرية.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، أن المؤتمر الاقتصادى تناول الأزمات التي تتعرض لها مصر بمصداقية وشفافية، وتحدث عن الأوضاع الاقتصادية بدقة وتفصيل، كما تناول رؤية الدولة خلال الفترة المقبلة.

ورحب بركات بما أشار إليه الرئيس السيسي بوجوب اصطفاف الجميع "مؤسسات وأفراد" حول الوطن والعمل على النهوض به وبذل الجهد للارتقاء بالدولة المصرية.

وقال رئيس حزب أبناء مصر، إن خطاب الرئيس اليوم، جاء لطمئنة الشركات المحلية والأجنبية التي تريد الاستثمار داخل مصر.

وثمن بركات تكليف الرئيس للحكومة بإضافة حزمة من الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا، مما يؤكد حرص الرئيس على دعمهم ومساندتهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم.