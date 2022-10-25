بالصور.. محافظ بني سويف يتابع أعمال رفع تراكمات مياه الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من شوارع المحافظة لمتابعة تعامل الأجهزة المعنية مع مياه الأمطار المتراكمة في شوارع المحافظة.

اطمأن المحافظ على تواجد المعدات والشفاطات والبدالات الخاصة بأعمال رفع تجمعات المياه خاصة بمنازل الكباري وبعض الشوارع، بمرافقة بلال حبش نائب المحافظ ومسؤولي المرور والحماية المدنية والتنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية وشركة المياه والمرافق.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، والتواجد بشوارع المدن والقرى، لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين رؤساء المدن، وشركة مياه الشرب الصرف الصحي، ومشروع النظافة، والحماية المدنية، والمرور، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع المعدات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، لشفط أي تراكمات إن وجدت، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.