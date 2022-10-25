سوناك يؤكد لزيلينسكي في اتصال هاتفي موقف بريطانيا الثابت بدعم أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أجرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اتصالاً هاتفيًا، مساء الثلاثاء، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكيد على موقف بريطانيا الثابت بدعم أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أكد في وقت سابق اليوم، أنه على الرغم من تغير الحكومة البريطانية إلا أن دعم المملكة لأوكرانيا سيظل ثابتا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني -في تغريدة على "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الثلاثاء- "لقد تلقيت مكالمة من نظيري البريطاني جيمس كليفرلي الذي أعيد تعيينه للتو في الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك وأكد أن الحكومات تتغير، لكن دعم أصدقائنا في المملكة المتحدة سيظل ثابتًا طالما كانت هناك حاجة لأوكرانيا للفوز".