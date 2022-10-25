السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم في اليوم الأول لمبادرة "مستقبل الاستثمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

وقعت وزارة الاستثمار السعودية 6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة وجودة الحياة والصناعات الدفاعية والنقل والتقنية الحيوية والمالية، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وذلك على هامش أعمال مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها السادسة التي تستضيفها المملكة حاليًا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز وتطوير القدرات والمهارات ومعالجة التحديات الرئيسة التي تواجه القطاعات في السعودية، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة، وتوفير فرص العمل، وفتح مقرات إقليمية في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي توقيع مذكرات التفاهم استكمالاً لجهود وأهداف وزارة الاستثمار السعودية في جذب الاستثمارات وتمكين القطاعات من النمو، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات، وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة

كانت أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، قد انطلقت، في وقت سابق اليوم بمدينة الرياض، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد".

ويشارك في المبادرة 6000 مشارك من دول العالم، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة العربية السعودية وتستمر على مدى ثلاثة أيام.