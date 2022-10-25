النائب العام يأمر بالتحقيق في منشورات "البرنس المصري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق في المنشورات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لمن يُدعى "البرنس المصري"، والمتضمنة ازدراءً للدين المسيحي.

ورصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام تداول منشورات ومقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من حسابات متعددة يظهر فيها شخص لُقب بـ« البرنس المصري » والتي تضمنت ارتكابه عدة جرائم، منها استغلاله الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وازدراء الدين المسيحي السماوي، والإخوة المسيحيين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

إذ أعدت إدارة البيان تقريرًا مفصلًا بما تم تداوله من مقاطع بكافَّة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحفَّظت على ما تضمنته هذه المقاطع من أدلة ضدَّ مرتكب تلك الجرائم.

وبعرضه على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة.