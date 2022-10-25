"الرئاسي الليبي" يؤكد سعيه لتقريب وجهات النظر للوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سعي المجلس لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعبور الأزمة السياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع المنفي مع رئيس وأعضاء تجمع "هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة"، وعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بالوضع السياسي الراهن والمعوقات التي تسببت في عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر الماضي، إلى جانب بحث سُبل التعاون مع المجلس الرئاسي الليبي لإعادة الزخم الانتخابي والوصول إلى إجراء هذا الاستحقاق الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وأشار المنفي إلى حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات، مبديا استعداده لدعم مثل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.