ولي العهد يستقبل رئيس السنغال ورئيس وزراء باكستان

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض، أمس، الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل ولي العهد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.



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