إصابة مستوطن بعملية طعن قرب نابلس وجرحى في مواجهات بالضفة الغربية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستوطن بجراح متوسطة في عملية طعن بقرية الفندق على طريق نابلس، في وقت أصيب فيه عدة شبان فلسطينيين خلال مواجهات بالضفة الغربية المحتلة.



وقال الجيش إن المهاجم تمكن من الانسحاب من المكان، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تقوم بالبحث عنه. وذكرت صحف إسرائيلية أن المصاب نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وتأتي عملية الطعن بعد ساعات من ارتقاء 6 شهداء بنابلس ورام الله، بينهم القيادي البارز في مجموعات "عرين الأسود" وديع الحوح برصاص الجيش الإسرائيلي.



من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا آخر أصيب مساء اليوم برصاصة في الفخذ خلال مواجهات مع الاحتلال، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.



في الأثناء، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي -مساء اليوم- في بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وفي الخليل، أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في منطقة باب الزاوية.

يذكر أنه وفي وقت سابق الثلاثاء، شيع آلاف المواطنين شمال ووسط الضفة الغربية، الثلاثاء، جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، وسط حالة غضب عمت أنحاء المدن.

ففي مدينة نابلس (شمال) شارك عشرات الآلاف، وفق تقدير تلفزيون فلسطين (حكومي)، في تشييع جثامين 5 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي، خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة من المدينة، من بينهم وديع الحوح (31 عاماً)، الذي تقول تل أبيب إنه قائد مجموعة "عرين الأسود" المسلحة.

أما في محافظة رام الله (وسط) فشيع آلاف الفلسطينيين في قرية النبي صالح، جثمان الشاب قصي التميمي (20 عاماً) الذي "استشهد برصاص جيش الاحتلال" وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

في حين عمّت أجواء الغضب الضفة الغربية وقطاع غزة، الثلاثاء، وأعلنت فصائل فلسطينية وأطر طلابية الإضراب وتصعيد المواجهة في نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي.

كما شهدت مواقع متفرقة من الضفة الغربية مسيرات تحولت إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، تنديداً بالعملية الإسرائيلية.

يذكر أنه ومنذ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 تعيش نابلس ومخيماتها تحت حصار مشدد فرضه الجيش الإسرائيلي؛ إثر مقتل أحد جنوده برصاص "عرين الأسود".

(وكالات)



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