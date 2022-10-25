سوناك يحذّر من «قرارات صعبة» لتصحيح «أخطاء» تراس

عيّن ملك بريطانيا تشالز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاماً أول لقاء له مع الملك، وفقاً للصور التي وزّعها قصر باكنغهام.

وحذر سوناك من «قرارات صعبة» ستتخذ لإصلاح «الأخطاء» التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي اضطرت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.

وقال رئيس الحكومة البالغ من العمر 42 عاماً في أول تصريح له من أمام مقر رئاسة الحكومة: «سأضع الاستقرار الاقتصادي وثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وهذا يعني أن هناك قرارات صعبة يجب أن تتخذ».

وهذه المرة الأولى التي يسمّي فيها الملك تشارلز الثالث رئيساً للحكومة. فقد سُميت رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر (أيلول) في قصر بلمورال الأسكتلندي، ثمّ توفّيت بعد ذلك بيومين.

وبذلك، يدخل سوناك، البالغ 42 عاماً، التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. وهو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.