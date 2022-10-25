شكرا لقرائتكم خبر واشنطن: لا دليل على إسقاط قنبلة قذرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بددت الحكومة الأمريكية المخاوف من أن روسيا تعتزم إسقاط قنبلة قذرة أو أي شيء يتسبب في انبعاث مواد مشعة على أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «ما زلنا لا نرى أي شيء يشير إلى استعدادات من الجانب الروسي لاستخدام أسلحة نووية، وأيضا لا شيء فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لقنبلة قذرة في هذه المرحلة».

وحذر «لقد رأينا في الماضي أن الروس، في مناسبات، ألقوا اللوم على آخرين لأشياء كانوا يخططون للقيام بها»، إلا أنه لا يوجد دليل يوحي بأن هذا هو الوضع في الوقت الحالي، ولكن هذه مسرحية شاهدناها من قبل.