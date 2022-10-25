واشنطن: لا دليل على إسقاط قنبلة قذرة

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وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي «ما زلنا لا نرى أي شيء يشير إلى استعدادات من الجانب الروسي لاستخدام أسلحة نووية، وأيضا لا شيء فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لقنبلة قذرة في هذه المرحلة».وحذر «لقد رأينا في الماضي أن الروس، في مناسبات، ألقوا اللوم على آخرين لأشياء كانوا يخططون للقيام بها»، إلا أنه لا يوجد دليل يوحي بأن هذا هو الوضع في الوقت الحالي، ولكن هذه مسرحية شاهدناها من قبل.
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