التحقيق في أنشطة موقعين نوويين في أوكرانيا

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وأوضح أن الوكالة تلقت طلبا خطيا من أوكرانيا لإرسال فرق من المفتشين لتنفيذ أنشطة تحقق في موقعين لم يتم الكشف عن اسميهما، وأضاف «كلا الموقعين يخضعان لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويزورهما مفتشو الوكالة بانتظام».وقال جروسي «فتشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحد هذه المواقع قبل شهر واحد، وكانت جميع النتائج التي توصلنا إليها متسقة مع إعلانات الضمانات الأوكرانية».
وأوضح «لم يتم العثور على أي أنشطة أو مواد نووية غير معلنة هناك».
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