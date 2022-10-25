فلسطين تحمل إسرائيل تداعيات العدوان على نابلس

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس، مضيفا بأنه يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على نابلس بجريمة حرب، وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.وشدد على أن المجتمع الدولي يمارس ازدواجية المعايير، لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.
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