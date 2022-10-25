شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تحمل إسرائيل تداعيات العدوان على نابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات العدوان الذي تتعرض له مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في نابلس، مضيفا بأنه يتابع عن كثب ما يجري في نابلس ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم، واصفا ما يجري من عدوان على نابلس بجريمة حرب، وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.

وشدد على أن المجتمع الدولي يمارس ازدواجية المعايير، لكن شعبنا لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.