تمديد الترشح للانتخابات البرلمانية في تونس

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ومددت الهيئة الآجال إلى السادسة من مساء غد، وقالت في بيان إنه يمكن للمرشحين استكمال البيانات الخاصة بهم والوثائف المطلوبة، كما يمكن للراغبين في الترشح تقديم ملفاتهم قبل انتهاء الآجال الجديدة.وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، لمكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.
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