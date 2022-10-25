سقوط قيادات بارزة و100 إرهابي في حملة صومالية واسعة

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وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أن الحكومة أصدرت بيانا بشأن تطورات العمليات العسكرية ضد فلول مسلحي الشباب في المحافظة، أشار إلى تدمير سيارات تحمل معدات عسكرية في عمليات نفذتها المخابرات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الساعات الـ48 الماضية، وجرت العمليات العسكرية في منطقتي مساجد علي جدود، وبورعولو المعروفة باسم دوليلي بمحافظة شبيلي الوسطى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الحكومة الفيدرالية في الصومال إن أكثر من 100 من مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، بينهم قيادات بارزة، قتلوا خلال عمليات عسكرية بمحافظة شبيلي الوسطى جنوب شرق البلاد.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أمس، أن الحكومة أصدرت بيانا بشأن تطورات العمليات العسكرية ضد فلول مسلحي الشباب في المحافظة، أشار إلى تدمير سيارات تحمل معدات عسكرية في عمليات نفذتها المخابرات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الساعات الـ48 الماضية، وجرت العمليات العسكرية في منطقتي مساجد علي جدود، وبورعولو المعروفة باسم دوليلي بمحافظة شبيلي الوسطى.

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