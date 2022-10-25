القوات اليمنية تنقذ البحر الأحمر من كارثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت القوات اليمنية الملاحة في البحر الأحمر من كارثة مدوية، وتمكن خبراء الألغام والمتفجرات من إبطال مفعول زورق مفخخ قذفت به جماعة الحوثي المسلحة لاستهداف الملاحة العالمية.

وقال المصور الصحفي أحمد النعمي، «إن جماعة الحوثي سيرت زورقا مفخخا، لم يكشف عن المنطقة التي تم العثور عليه فيها، وإن خبراء المتفجرات وضعوا كمينا محكما لإيقاف الزورق وتعطيل مسار حركته، تزامنا مع تحركات لفريق في وحدة الرصد بالمتابعة تقوم بالتبليغ عن مساره».

وأضاف في منشور له على فيس بوك «الفريق نجح في السيطرة على الزورق، وسلمه إلى أدلة الفحص الجنائي لتوثيق العملية التي ترتكبها الجماعة الحوثية ضد الملاحة».

يذكر، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، دمر خلال الأيام الماضية عددا من الزوارق الحربية إيرانية الصنع، التي تستخدمها ميليشيات الحوثي ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وفي سياق متصل، أسقطت الدفاعات الجوية للقوات المشتركة طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في محور حيس جنوب الحديدة غرب اليمن، وقال الإعلام العسكري إن الدفاعات الجوية رصدت طائرة لميليشيات الحوثي أثناء اختراقها أجواء حيس، وتم التعامل معها وإسقاطها.

وأشار إلى أنه تم نقل حطام المسيرة إلى الجهات المختصة، وهي الطائرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها في محور حيس خلال الـ48 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، أكدت الخارجية الفرنسية، أن مسؤولية عدم حصول أي تقدم في المحادثات الخاصة بالهدنة في اليمن تقع على عاتق الحوثيين، ودعت باريس في بيان لها، الحوثيين إلى وقف التصعيد، معبرة عن أسفها ‏لغياب التقدم في المحادثات الهادفة إلى إرساء هدنة جديدة في اليمن. وأدانت الخارجية الفرنسية هجوم الحوثيين على ناقلة نفط في ميناء الضبة باليمن، ووصفته بأنه ‏تهديد غير مقبول للتجارة البحرية العالمية ولحرية الملاحة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية اليمنية ارتفاع ضحايا وباء حمى الضنك بمحافظة تعز إلى 13 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ مطلع العام الحالي 2022، نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المحافظة.

وقال نائب مدير الإعلام والتثقيف في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز تيسير السامعي: «إن السلطات الصحية في تعز سجلت 13 حالة وفاة بمرض حمى الضنك في المحافظة منذ بداية العام الحالي 2022».

وأشار إلى رصد أكثر من 10 آلاف إصابة بالوباء خلال الفترة نفسها، محذرا من أن وباء حمى الضنك بات منتشرا في تعز، ويصعب السيطرة عليه، بسبب أزمة المياه التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، إضافة إلى قلة الدعم الذي يتلقاه قطاع الصحة.

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