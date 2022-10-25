صدامات في مليونية 25 أكتوبر بالسودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد السودان صدامات بين الأمن والمتظاهرين، أمس، بعد خروج الآلاف في تظاهرات بالتواكب مع قرارات 25 أكتوبر التي أعلنها رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان قبل عام كامل.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من المتظاهرين الذين نزلوا بالآلاف، إحياء للذكرى الأولى لتسريح حكومة عبدالله حمدوك المدنية، وللمطالبة بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق، في الوقت الذي قطع فيه الاتصال بالإنترنت، وفقا لقناة «العربية».

وتحرك الجانبان صباح أمس، فأقام المتظاهرون متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي أغلقت من جهتها كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل في العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبدالفتاح البرهان، فيما سارعت الحكومة بقطع شبكة الإنترنت في كل أنحاء السودان.

وناشد والي الخرطوم في تصريحات خاصة عبر «العربية» المشاركين في التظاهرات أن يكونوا سلميين وألا يخربوا الممتلكات العامة، قائلا «أغلقنا الجسور لمنع أي عمليات تخريبية»، وقال أيضا «نتمنى أن يحدث توافق سياسي ينهي الأزمة السياسية التي تضررت منها البلاد.. وعلى السياسيين الاجتماع على كلمة سواء لإخراج البلاد من أزمتها».

وأضاف «نبذل الجهود لانسياب الخدمات مثل المياه والكهرباء للمواطنين، ولم نعلن إجازة رسمية اليوم، وما يتم تداوله في هذا الشأن ليس صحيحا».

وجاءت المظاهرات تحت شعار «مليونية 25 أكتوبر» في الذكرى الأولى لما تسميه بعض القوى السياسية الإطاحة بالمرحلة الانتقالية في السودان، التي كانت بدأت بعد إسقاط عمر البشير بهدف الوصول إلى حكم مدني.