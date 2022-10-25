شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم: تمكين الأسر المتوسطة من الحصول على وحدات سكنية ضمانة لحق المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن طرح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الاقتصادي، بالتوافق حول إيجاد آلية تمويل، تمكن الأسر المتوسطة للحصول على وحدات بنظام سداد مطول، يمثل إنجاز جاد حال تحقيقه.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على إنجاز هذا الملف، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أكد من قبل أن كل من يريد الحصول على وحدة سكنية سيحصل عليها، وأكبر دليل على ذلك نجاح الدولة ولأول مرة فى تاريخ مصر ليس توفير وحدات سكنية لغير القادرين بالمجان ولكن تجهيزها تجهيزاً كاملاً بالاثاث والاجهزة الكهربائية.

ووجه عضو مجلس النواب، تحية للرئيس السيسى الذى جعل حق المواطن المصرى فى الحصول على السكن الكريم والصحة والتعليم فى مقدمة حقوق الإنسان، التى يجب أن يتمتع بها كل مواطن مصرى، مؤكداً أن الرئيس السيسى قدم المثل والقدوة للعالم كله فى كيفية تحقيق كل مايتعلق من ملفات خاصة بحقوق الإنسان.