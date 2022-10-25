شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البدري: كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالشفافية والوضوح أمام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي 2022 كانت كاشفة وواضحة للكثير من الأوضاع التي تمر بها مصر في الفترة الحالية، كما أظهرت حقائق كثيرة للمواطنين في شتى المجالات والقطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن خطاب الرئيس السيسي هو كشف حساب بشأن التحديات والإنجازات الكبيرة التى تحققت خلال السنوات الماضية، ويضع المواطنين في كل شيء يحدث ويتم في الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات ضخمة.

وأثنى البدري على توجيهات الرئيس للحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، ورسائل الطمأنة جميع المعنين بالقطاعات الصناعية والاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل عمل المصدرين والمصنعين، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في الكثير من المجالات والقطاعات.

وتابع أن المؤتمر الاقتصادي خلال فعالياته على مدار الثلاث أيام وضع المشكلات والمعوقات ووضع حلول روشتة حقيقية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن عقد المؤتمر الاقتصادى سنويا يؤكد حرص القيادة السياسية على الوقوف على المشكلات وبما يعكس الارادة الجادة في التجاوب معها، والعمل على مشاركة الجميع وأخذ جميع الآراء لتخطى أى أزمات أو عقبات.